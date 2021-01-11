Тихановская призвала бойкотировать ЧМ-2021 в Белоруссии

Бывший кандидат в президент Белоруссии Светлана Тихановская призвала национальные хоккейные федерации к бойкоту чемпионата мира-2021. По словам политика, к такому шагу необходимо перейти, если IIHF не примет решение о переносе турнира.

"Чемпионат должен быть перенесен из Минска. В противном случае я призываю все национальные федерации его бойкотировать", - написала Тихановская в Telegram.

Сегодня глава IIHF Рене Фазель провёл встречу с Александром Лукашенко в Минске. Функционер заявил, что на организацию оказывается давление из-за ситуации вокруг Белоруссии, но федерация не хотела бы смешивать спорт с политикой.