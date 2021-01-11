ВФЛА накажет Носкова за нецензурный стих в адрес World Athletics

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) хочет наказать ходока Ивана Носкова за нецензурные выражения в адрес Athletics Integrity Unit (AIU).
Носков отбывал дисквалификацию за допинг с 2015 по 2020 год. В его пробе был обнаружен эритропоэтин. После окончания срока отбывания наказания AIU, который является антидопинговым органом международной федерации World Athletics, отправил легкоатлету запрос.
На письмо Носков отправил нецензурные выражения в стихотворной форме. ВФЛА планирует наказать спортсмена, но сделать это будет трудно, так как легкоатлет не планирует продолжать карьеру, сообщает ТАСС.
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