Футболистов сборной России вакцинируют от коронавируса "Спутником V"

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о планах на вакцинацию футболистов. По его словам, все получат вакцину в ближайшие недели.

Безуглов отметил, что для футболистов будет использована вакцина "Спутник V".

"Вероятнее всего, это будет "Спутник V". Сейчас РФС совместно с ФМБА прорабатывает технические вопросы по вакцинированию, в том числе вопрос выбора вакцины", — приводит "Чемпионат" слова Безуглова.

В ноябре в составе сборной России были найдены случаи заражения коронавирусом, из-за чего игроки пропустили матчи.