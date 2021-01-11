Фазель рассказал о давлении на IIHF из-за Белоруссии

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель рассказал о ситуации вокруг проведения чемпионата мира-2021. По его словам, на организацию оказывается давление из-за того, что многие страны против турнира в Белоруссии.
Фазель из-за этого прилетел с визитом в Минск. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что гарантирует безопасность во время проведения чемпионата мира.
"Когда в Белоруссии начались проблемы, на нас оказывается очень большое давление. Но у нас четкая позиция: как вы сказали, мы не хотим смешивать спорт и политику", — приводит Белта слова Фазеля.
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