Россия выиграла смешанную эстафету впервые с 2012 года

Российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету в рамках Кубка мира впервые с декабря 2012 года. Победную гонку 10 января в Оберхофе провели Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
Восемь лет назад победу одержали Ольга Зайцева, Ольга Вилухина, Алексей Волков и Евгений Устюгов.
Кроме того, в этой дисциплине для россиян это первый подиум с 2017 года. На чемпионате мира в Хохфильцене медали завоевали Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин.
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