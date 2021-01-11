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Россия выиграла смешанную эстафету впервые с 2012 года

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету в рамках Кубка мира впервые с декабря 2012 года. Победную гонку 10 января в Оберхофе провели Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Восемь лет назад победу одержали Ольга Зайцева, Ольга Вилухина, Алексей Волков и Евгений Устюгов.

Кроме того, в этой дисциплине для россиян это первый подиум с 2017 года. На чемпионате мира в Хохфильцене медали завоевали Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин.

Автор: Артём Пермяков
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