Россия выиграла смешанную эстафету впервые с 2012 года

Российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету в рамках Кубка мира впервые с декабря 2012 года. Победную гонку 10 января в Оберхофе провели Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Восемь лет назад победу одержали Ольга Зайцева, Ольга Вилухина, Алексей Волков и Евгений Устюгов.

Кроме того, в этой дисциплине для россиян это первый подиум с 2017 года. На чемпионате мира в Хохфильцене медали завоевали Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин.