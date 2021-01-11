Роналду в среду может стать абсолютным рекордсменом по голам

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может стать абсолютным рекордсменом по количеству голов в официальных матчах уже в среду. Туринская команда 13 января примет на своём поле "Дженоа".

Для того чтобы побить рекорд Йозефа Бицана, Роналду достаточно забить один мяч. На его счету на данный момент 759 мячей.

Бицан выступал за австрийские и чехословацкие клубы в 30-х — 50-х годах. Также форвард имеет опыт игры за сборные Австрии и Чехословакии.