Ассоциация гольфа отказалась проводить турнир на поле Трампа

Ассоциация игроков в гольф США отменила один из престижных турниров PGA Championship-2022. Причина решения совета директоров состоит в том, что поле для гольфа в Бедминстере принадлежит Дональду Трампу.

В ассоциации гольфистов решили: проведение турнира нанесёт ущерб бренду. Организаторы отметили, что оказались в "политической ситуации", к которой не имеют отношения.

"Ущерб мог быть непоправимым. Единственным реальным выходом было уйти", — приводит АР слова директора PGA of America Сета Во.

Шестого января в Вашингтоне состоялся захват Капитолия. В подстрекательстве беспорядков был обвинён Дональд Трамп, который не согласился с результатами выборов президента США.