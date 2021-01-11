Ассоциация гольфа отказалась проводить турнир на поле Трампа

Ассоциация игроков в гольф США отменила один из престижных турниров PGA Championship-2022. Причина решения совета директоров состоит в том, что поле для гольфа в Бедминстере принадлежит Дональду Трампу.
В ассоциации гольфистов решили: проведение турнира нанесёт ущерб бренду. Организаторы отметили, что оказались в "политической ситуации", к которой не имеют отношения.
"Ущерб мог быть непоправимым. Единственным реальным выходом было уйти", — приводит АР слова директора PGA of America Сета Во.
Шестого января в Вашингтоне состоялся захват Капитолия. В подстрекательстве беспорядков был обвинён Дональд Трамп, который не согласился с результатами выборов президента США.
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