Польховский объяснил, как россияне выиграли смешанную эстафету

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал о победе команды в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. Сборная в составе Ульяны Кайшевой, Светланы Мироновой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова прервала серию из 43-х гонок без побед.

По словам Польховского, такая расстановка по этапам планировалась заранее. Логинова тренеры хотели попробовать на третьем этапе вместо четвёртого.

"Мы планировали изначально, еще на этапах Кубка мира в Хохфильцене, что будем ставить Логинова в среднюю часть эстафеты, а на финиш ориентировать Латыпова. Это не было спонтанным случаем", — заявил Польховский.

Главный тренер российских биатлонистов отметил, что Латыпов готов бежать четвёртый этап психологически.