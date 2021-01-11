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Польховский объяснил, как россияне выиграли смешанную эстафету

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал о победе команды в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. Сборная в составе Ульяны Кайшевой, Светланы Мироновой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова прервала серию из 43-х гонок без побед.

Польховский объяснил, как россияне выиграли смешанную эстафету

По словам Польховского, такая расстановка по этапам планировалась заранее. Логинова тренеры хотели попробовать на третьем этапе вместо четвёртого.

"Мы планировали изначально, еще на этапах Кубка мира в Хохфильцене, что будем ставить Логинова в среднюю часть эстафеты, а на финиш ориентировать Латыпова. Это не было спонтанным случаем", — заявил Польховский.

Главный тренер российских биатлонистов отметил, что Латыпов готов бежать четвёртый этап психологически.

"На финише мы видели, как он достойно боролся и победил", — заявил тренер.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева
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