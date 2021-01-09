Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что игрок "Зенита" Артём Дзюба может добиться высот на государственной службе.
По его мнению, у футболиста есть огромный потенциал и он может не только занять кресло в Государственной думе, но и претендовать на пост президента страны.
"Нужно смотреть шире: чего там в депутаты? Спортсменов-депутатов полно, нужно губернатором становиться, как Бату Хасиков. Да и вообще надо стремиться на президентские выборы, на будущее примерять к себе эту должность. Поэтому все нормально, пускай Артем растет", — отметил Губерниев.
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