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Губерниев считает, что Дзюба может стать президентом России

Спорт » Командные виды » Футбол

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что игрок "Зенита" Артём Дзюба может добиться высот на государственной службе.

По его мнению, у футболиста есть огромный потенциал и он может не только занять кресло в Государственной думе, но и претендовать на пост президента страны.

"Нужно смотреть шире: чего там в депутаты? Спортсменов-депутатов полно, нужно губернатором становиться, как Бату Хасиков. Да и вообще надо стремиться на президентские выборы, на будущее примерять к себе эту должность. Поэтому все нормально, пускай Артем растет", — отметил Губерниев.

Автор: Алексей Корнеев
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