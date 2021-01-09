Губерниев считает, что Дзюба может стать президентом России

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что игрок "Зенита" Артём Дзюба может добиться высот на государственной службе.

По его мнению, у футболиста есть огромный потенциал и он может не только занять кресло в Государственной думе, но и претендовать на пост президента страны.