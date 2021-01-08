Норвежские биатлонисты разгромили соперников в спринте Оберхофа

Норвежские биатлонисты заняли первые три места в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе. Первое время показал Йоханнес Бё, второе — его брат Тарьей Бё, третье — Струла Легрейд.
Россияне не смогли попасть в десятку, но трое биатлонистов финишировали в топ-20. Эдуард Латыпов занял 11-е место, Матвей Елисеев стал 16-м, Александр Логинов - 19-м. Каждый допустил по одному промаху.
Кирилл Стрельцов стал 27-м без промахов. Евгений Гараничев не закрыл три мишени и показал 50-й результат.
Антон Бабиков не попал в гонку преследования — два промаха и 74-е место.
Серия российского биатлона без медалей в Кубке мира увеличилась до 41-й гонки.
С заявлением по поводу массового штурма американского Капитолия выступил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.