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Норвежские биатлонисты разгромили соперников в спринте Оберхофа

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Норвежские биатлонисты заняли первые три места в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе. Первое время показал Йоханнес Бё, второе — его брат Тарьей Бё, третье — Струла Легрейд.

Норвежские биатлонисты разгромили соперников в спринте Оберхофа

Россияне не смогли попасть в десятку, но трое биатлонистов финишировали в топ-20. Эдуард Латыпов занял 11-е место, Матвей Елисеев стал 16-м, Александр Логинов - 19-м. Каждый допустил по одному промаху.

Кирилл Стрельцов стал 27-м без промахов. Евгений Гараничев не закрыл три мишени и показал 50-й результат.

Антон Бабиков не попал в гонку преследования — два промаха и 74-е место.

Серия российского биатлона без медалей в Кубке мира увеличилась до 41-й гонки.

Кубок мира по биатлону

Оберхоф (спринт)

  1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 25.12,0 (1 промах).
  2. Тарьей Бё (Норвегия) — отставание 10,8 (0).
  3. Стурла Легрейд (Норвегия) — 21,6 (0). ...
  • 11. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.00,6 (1).
  • 16. Матвей Елисеев (Россия) — 1.13,4 (1).
  • 19. Александр Логинов (Россия) — 1.21,1 (1).
  • 27. Кирилл Стрельцов (Россия) — 1.41,1 (0).
  • 60. Евгений Гараничев (Россия) — 2.39,5 (3).
  • 74. Антон Бабиков (Россия) — 3.11,1 (2).
Автор: Артём Пермяков, Редактор: Надежда Яковлева
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