Норвежские биатлонисты разгромили соперников в спринте Оберхофа

Норвежские биатлонисты заняли первые три места в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе. Первое время показал Йоханнес Бё, второе — его брат Тарьей Бё, третье — Струла Легрейд.

Россияне не смогли попасть в десятку, но трое биатлонистов финишировали в топ-20. Эдуард Латыпов занял 11-е место, Матвей Елисеев стал 16-м, Александр Логинов - 19-м. Каждый допустил по одному промаху.

Кирилл Стрельцов стал 27-м без промахов. Евгений Гараничев не закрыл три мишени и показал 50-й результат.

Антон Бабиков не попал в гонку преследования — два промаха и 74-е место.

Серия российского биатлона без медалей в Кубке мира увеличилась до 41-й гонки.

Кубок мира по биатлону

Оберхоф (спринт)

Йоханнес Бе (Норвегия) — 25.12,0 (1 промах). Тарьей Бё (Норвегия) — отставание 10,8 (0). Стурла Легрейд (Норвегия) — 21,6 (0). ...