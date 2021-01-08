Тихонов предложил выгнать всех спортсменов из Госдумы

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что бывшим спортсменам не место в Госдуме. Так, экс-биатлонист отреагировал на слова о том, что футболист Артём Дзюба может начать карьеру в политике.

Тихонов заявил, что с уважением относится к спортивному прошлому депутатов, но считает их безграмотными в других вопросах.

"Вы хоть одного из бывших спортсменов на трибуне видели? Им там не место", — приводит Sport24 слова Тихонова.

Олимпийский чемпион отметил, что бывшие спортсмены не решают никаких вопросов и просто "нажимают на кнопки".

Депутаты-спортсмены

Сейчас в Госдуме находятся 14 депутатов, ранее бывшие спортсмены. Почти все представляют партию "Единая Россия". Только Валерий Газзаев избирался от "Справедливой России".