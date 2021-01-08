Биатлонистка Павлова финишировала шестой в спринте в Оберхофе

Российская биатлонистка впервые в этом сезоне финишировала в цветочной церемонии в рамках Кубка мира. Героиней спринта на трассе в Оберхофе стала Евгения Павлова, которая заняла шестое место.

Россиянка не допустила ни одного промаха на двух рубежах и отстала от победительницы на 59 секунд. Первой стала норвежка Тириль Экхофф.

На подиум также забрались шведка Ханна Эберг и австрийка Лиза Тереза Хаузер. Выше Павловой финишировали француженка Жюли Симон и норвежка Марте Ройселанн.

Россиянки Светлана Миронова, Лариса Куклина, Ульяна Кайшева и Ирина Казакевич пробились в гонку преследования. Дебютантка Кубка мира Наталья Гербулова показала 87-й результат.

Кубок мира по биатлону

Оберхоф, спринт

Тириль Экхофф (Норвегия) — 23.54,0 (0 промахов). Ханна Эберг (Швеция) — отставание 29,6 (0). Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 40,2 (1). Жюли Симон (Франция) — 44,3 (2). Марта Олсбу Ройселанн (Норвегия) — 52,6 (2). Евгения Павлова (Россия) — 59,1 (0).