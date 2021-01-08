Российская биатлонистка впервые в этом сезоне финишировала в цветочной церемонии в рамках Кубка мира. Героиней спринта на трассе в Оберхофе стала Евгения Павлова, которая заняла шестое место.
Россиянка не допустила ни одного промаха на двух рубежах и отстала от победительницы на 59 секунд. Первой стала норвежка Тириль Экхофф.
На подиум также забрались шведка Ханна Эберг и австрийка Лиза Тереза Хаузер. Выше Павловой финишировали француженка Жюли Симон и норвежка Марте Ройселанн.
Россиянки Светлана Миронова, Лариса Куклина, Ульяна Кайшева и Ирина Казакевич пробились в гонку преследования. Дебютантка Кубка мира Наталья Гербулова показала 87-й результат.
С заявлением по поводу массового штурма американского Капитолия выступил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.