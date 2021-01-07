"Забил первым же касанием": Головин триумфально вернулся в "Монако"

Успешным и ярким получилось возвращение российского полузащитника Александра Головина в "Монако". Восстановившийся после травмы футболист забил уже через 10 секунд после выхода на поле.

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По данным пресс-службы клуба, главный тренер "Монако" Нико Ковач очень рад тому, что коллектив снова может рассчитывать на Головина. Напомним, что из-за травмы Головин успел сыграть всего в двух матчах.

"Честно говоря, я хотел выпустить его на несколько минут раньше, но резервный судья посчитал, что на его гетрах было недостаточно клейкой ленты и это не соответствовало регламенту, но в конечном счёте это принесло нам удачу — он вышел и забил первым же касанием", — рассказал Ковач.

Тренер уверен, что возвращение Головина позволит клубу играть лучше и выступать на "более высоком уровне".

Встреча, в которой Головин вернулся в качестве "боевого" игрока, закончилась со счётом 5-2 в пользу "Монако". Противником коллектива Ковача выступил "Лорьян".