Ягудин рассказал, почему в женском фигурном катании короткие карьеры

Мнение о том, почему в современном женском фигурном катании карьеры заканчиваются весьма быстро, высказал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Выступая для YouTube-канала "Стрелец-молодец", Ягудин сообщил: отчасти причина кроется в обновлённых правилах состязаний. Например, во второй половине программы стали появляться новые прыжки, новые вращения — технически намного более сложные. Так что физически фигуристкам стало тяжелее — но адаптироваться, как известно, можно ко всему.

"Новое поколение привыкло к этим правилам, они с рождения стали тренироваться по этим новым правилам. И теперь, когда все адаптировались, естественно, пошёл скачок. Раньше прыгали двойные, потом тройные, теперь четверные. Сейчас сложно представить, что последняя разминка у женщин на ЧЕ или ЧМ обойдётся без четверных. Сегодня без четверных выиграть Олимпиаду невозможно", — уточнил Ягудин.

Также именитый фигурист добавил, что выполнять наиболее сложные элементы — например, четверные прыжки, — проще всего в молодости. В этом нет ничего необычного, таков сегодняшний мир фигурного катания.