Попавшего в аварию на "Дакаре" мотоциклиста спасли два других пилота

Чуть не закончился трагедией четвёртый этап ралли "Дакар". Представитель Индии Сантош Чанчангуппе Шивашанкар, выступающий в зачёте мотоциклов, после неудачного падения не подавал признаков жизни примерно пятнадцать минут.

Данные приводит ABC, представителям которого удалось пообщаться с ехавшим за Шивашанкаром пилотом, голландцем Полом Спирингсом. Как оказалось, Спирингс ехал за Шивашанкаром с отставанием примерно в минуту, так что успел помочь пострадавшему.