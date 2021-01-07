Чуть не закончился трагедией четвёртый этап ралли "Дакар". Представитель Индии Сантош Чанчангуппе Шивашанкар, выступающий в зачёте мотоциклов, после неудачного падения не подавал признаков жизни примерно пятнадцать минут.
Данные приводит ABC, представителям которого удалось пообщаться с ехавшим за Шивашанкаром пилотом, голландцем Полом Спирингсом. Как оказалось, Спирингс ехал за Шивашанкаром с отставанием примерно в минуту, так что успел помочь пострадавшему.
"…я увидел два мотоцикла, которые лежали на земле, один слева и один справа.
Маурицио Джерини (второй участник инцидента) был в порядке, он быстро встал и пошел в сторону Сантоша. Когда я остановил свой мотоцикл, то нажал аварийную кнопку. Затем, вместе с Джерини, я начал реанимировать Сантоша, через 15 минут прибыли три вертолёта организации.
В тот момент я увидел, что его сердце снова бьётся. Это было облегчение", — рассказал Спирингс.
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