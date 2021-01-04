Хоккейные сборные России и Канады сыграют 28-й матч в рамках молодёжного чемпионата мира. Полуфинал МЧМ состоится в ночь на 5 января в 02.00 по московскому времени.
Преимущество по личным встречам на стороне канадцев - они выиграли 14 раз. Сборная России была сильнее в 12 матчах, ещё один раз была зафиксирована ничья.
Если говорить о матчах плей-офф, то команды провели 17 матчей. В этих стадиях турнира преимущество на стороне России - девять успешных результатов против восьми у канадцев.
В полуфиналах преимущество у сборной Канады. Команда проходила дальше три раза, сборная России - два.
Ранее многие учёные и медики высказывались, что пандемия коронавируса — это лишь "разминка" перед настоящей угрозой.