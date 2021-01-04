РУСАДА проверит массовое снятие биатлонистов с "Ижевской винтовки"

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сочло подозрительным снятие биатлонистов с престижных соревнований "Ижевская винтовка". После прибытия допинг-офицеров о прекращении участия в турнире заявили женская команда Ханты-Мансийского округа и мужская Тюменской области среди юниоров.

"Факт массового снятия спортсменов был зафиксирован и передан в отдел расследований. Все необходимые процедуры уже проводятся", — приводит "Весь спорт" слова сотрудницы РУСАДА Марии Марковой.

В РУСАДА заявили, что подробности сообщат только после завершения расследования. Разговоры о допинге пошли после того, как положительную пробу сдала 20-летняя биатлонистка Виктория Коновалова.