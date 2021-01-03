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Минеев назвал голову Исмаилова "мешком картошки"

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Боец смешанных единоборств Владимир Минеев рассказал детали конфликта с Магомедом Исмаиловым. Он был удивлён последним заявлением своего коллеги о том, что Исмаилова якобы избили его поклонники.

"Когда увидел после этого Магу Исмаилова, у него вся башка была в шишках, испинанная, исколотая, один большой мешок картошки вместо головы. Он сразу начал жаловаться: "Твои ребята меня избили". Думаю: "Ну ничего себе! У тебя такая аудитория, что от неё стоило ожидать", — отметил Минеев.

Напомним, конфликт между бойцами произошёл 24 декабря на турнире AMC Fight Nights Global.

Автор: Алексей Корнеев
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