Боец смешанных единоборств Владимир Минеев рассказал детали конфликта с Магомедом Исмаиловым. Он был удивлён последним заявлением своего коллеги о том, что Исмаилова якобы избили его поклонники.

"Когда увидел после этого Магу Исмаилова, у него вся башка была в шишках, испинанная, исколотая, один большой мешок картошки вместо головы. Он сразу начал жаловаться: "Твои ребята меня избили". Думаю: "Ну ничего себе! У тебя такая аудитория, что от неё стоило ожидать", — отметил Минеев.