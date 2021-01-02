Сборная России первой вышла в полуфинал МЧМ

Хоккеисты молодёжной сборной России вышли в полуфинал МЧМ-2021. В четвертьфинале команда выиграла у сборной Германии.

Встреча завершилась со счётом 2:1. В первом периоде гол в меньшинстве забил Василий Пономарёв. Во второй двадцатиминутке шайбу забросил Данил Башкиров. Немцы ответили голов Флориана Элиаша в третьем периоде, но россияне выстояли.

Сборная России стала первой полуфиналисткой турнира. Соперник команды определится в ночь на 3 января, когда в Эдмонтоне состоятся ещё три четвертьфинала.

Четвертьфиналы МЧМ

23.30 Финляндия - Швеция.

03.00 Канада - Чехия.

06.30 США - Словакия.

С кем сыграет Россия

Сборная России имеет четвёртый рейтинговый номер среди участников плей-офф. Если в полуфинал пройдут команды Финляндии, США и Канады, то россияне сыграют с канадцами.