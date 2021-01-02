Хоккеисты молодёжной сборной России вышли в полуфинал МЧМ-2021. В четвертьфинале команда выиграла у сборной Германии.
Встреча завершилась со счётом 2:1. В первом периоде гол в меньшинстве забил Василий Пономарёв. Во второй двадцатиминутке шайбу забросил Данил Башкиров. Немцы ответили голов Флориана Элиаша в третьем периоде, но россияне выстояли.
Сборная России стала первой полуфиналисткой турнира. Соперник команды определится в ночь на 3 января, когда в Эдмонтоне состоятся ещё три четвертьфинала.
Сборная России имеет четвёртый рейтинговый номер среди участников плей-офф. Если в полуфинал пройдут команды Финляндии, США и Канады, то россияне сыграют с канадцами.
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