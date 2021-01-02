Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз оценил шансы на проведение реванша с Конором Макгрегором.

По его словам, Нурмагомедов совсем скоро встретится с главой UFC Даной Уайтом.

"Сомневаюсь, что ещё одна победа над Макгрегором будет что-то значить для Хабиба. Но это будет много значить для фанатов, а с финансовой точки зрения это грандиозный бой. Мы знаем Хабиба, переубедить его, используя только финансовый аргумент, будет тяжело", — отметил Абдель-Азиз.

"Хабиб сделал с Конором все, что захотел, выбил все д*рьмо. Перебил в стойке, деклассировал в борьбе, деклассировал в грэпплинге, сломал волю, забрал душу. Даже сто миллионов не смогут убедить Хабиба, если он не захочет драться. Я не надоедал ему с этой темой и оставил в покое”, — добавил менеджер.