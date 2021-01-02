В феврале 2020 года теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры. Сейчас она считает, что это было очень правильным и своевременным решением.

"2020-й, я представляла тебя совершенно другим. Как и все мы! Однако стоит признать, что ты добавил нотки прекрасного в суровую и жестокую реальность. Лично мне ты дал смелость оставить в прошлом единственную жизнь и карьеру, которую я знала. Каждый день удивляюсь, как вовремя я это сделала. А также ты сделал мне подарок на всю жизнь: я каждое утро просыпаюсь рядом с лучшим другом. Я невероятно вдохновлена на 2021-й. С Новым годом", — написала Шарапова в Instagram.