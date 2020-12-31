"Сочи" ведёт переговоры со "Спартаком" по трансферу Кокорина

"Сочи" вступил в переговоры со "Спартаком" по трансферу нападающего Александра Кокорина. В сочинском клубе считают форварда идеальным кандидатом, сообщает "Чемпионат".

Кокорин выступал за "Сочи" до подписания контракта со "Спартаком". Весной 2019 года форвард провёл в составе команды 10 матчей, в которых забил семь мячей.

За "Спартак" Кокорин отыграл восемь матчей, в которых забил два мяча.