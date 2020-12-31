Биатлонистка Казакевич показала жаркую тренировку в одном топе

Сборная России по биатлону продолжает подготовку к январским этапам Кубка мира. Тренировки проводятся в Сочи, где установилась тёплая погода.

Биатлонистам приходится раздеваться во время тренировок. Союз биатлонистов России опубликовал фотографию Ирины Казакевич в одном топе.

Сборная России отправится в Германию 4 января. С 8 по 10 и с 13 по 17 января в Оберхофе пройдут два этапа Кубка мира. Ещё один состоится в итальянском Антхольце с 21 по 24 января.

Ирина Казакевич - лучшая из россиянок в общем зачёте Кубка мира. Она занимает 26-е место.

В этом сезоне Казакевич приняла участие во всех четырёх этапах турнира. Лучший результат спортсменки - 13-е место в спринте на первом этапе.

Казакевич провела восемь гонок в сезоне, а также выступала в двух эстафетах. Для 23-летней спортсменки это первый сезон во взрослом Кубке мира.