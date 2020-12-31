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Главный тренер шведов отреагировал на поражение от России

Спорт » Командные виды » Хоккей

Главный тренер молодёжной сборной Швеции Йоэль Роннмарк прокомментировал поражение от команды России (3:4 ОТ) в матче группового турнира МЧМ-2021. Эта неудача стала первой для шведов с 31 декабря 2006 года.

По словам Роннмарка, россияне взвинтили темп с первых минут, к чему его команде сразу не получилось пристроиться.

"Я доволен игрой своих ребят, жаль, не удалось победить. Но эта встреча дала много пищи для размышлений", — приводит пресс-служба турнира слова Роннмарка.

Сборной Швеции 1 января предстоит матч против США. От результата этой игры зависит, какое место команды займут в группе.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Надежда Яковлева
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