Вяльбе рассказала о ДТП с автобусом лыжной сборной России

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала информацию об аварии автобуса команды. Издание Blick сообщило, что автобус с российскими сервисменами вылетел с трассы на замёрзшее озеро.

Инцидент произошёл в Швейцарии, когда команда направлялась на "Тур де Ски". По словам Вяльбе, шесть пассажиров автобуса отделались лёгкими травмами.

"Слава богу, что все живы и травм серьезных никто не получил. Они уже все на месте и работают. Их работе на "Тур де Ски" это никак не помешает", — сообщила Вяльбе.

"Тур де Ски" пройдёт с 1 по 10 января на трассах Швейцарии и Италии. Россиян называют главными фаворитами многодневки.