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Алексей Крутов: "Шведы где-то провоцировали россиян"

Спорт » Командные виды » Хоккей

Бывший хоккеист Алексей Крутов в разговоре с "Правдой.Ру" прокомментировал заявление шведских хоккеистов о том, что россияне играли грязно.

"Нет, я ничего такого не увидел. Но было там пару стычек, когда наши начали играть в меньшинстве. Может быть, и шведы их. Нам же по телевизору тут не все показывают. Поэтому шведы могли просто спровоцировать немного. У наших нервы немного не выдержали, дали сдачу. Но по силовым приемам я не могу сказать, что они играли очень грязно. Такого не было", — заявил Крутов.

Сборная России победила Швецию со счётом 4:3 в овертайме. Это поражение стало для шведов первым с 31 декабря 2006 года на групповых этапах молодёжных чемпионатов мира-2021.

Автор: Артём Пермяков
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