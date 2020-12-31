Алексей Крутов: "Шведы где-то провоцировали россиян"

Бывший хоккеист Алексей Крутов в разговоре с "Правдой.Ру" прокомментировал заявление шведских хоккеистов о том, что россияне играли грязно.

"Нет, я ничего такого не увидел. Но было там пару стычек, когда наши начали играть в меньшинстве. Может быть, и шведы их. Нам же по телевизору тут не все показывают. Поэтому шведы могли просто спровоцировать немного. У наших нервы немного не выдержали, дали сдачу. Но по силовым приемам я не могу сказать, что они играли очень грязно. Такого не было", — заявил Крутов.