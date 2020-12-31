Форвард сборной Швеции обвинил Россию в грязной игре на МЧМ

Нападающий сборной Швеции Александр Хольц заявил, что российские хоккеисты грязно играют во время молодёжного чемпионата мира-2021. Россия победила шведов со счётом 4:3 в овретайме.

Это поражение стало первым за 14 лет для сборной Швеции в рамках группового турнира МЧМ. По словам Хольца, судьи должны были дать России дисциплинарный штраф во втором периоде.

"У нас лучше команда, а у соперника много удалений во втором периоде. Они грязно играют. Судьи должны были дать дисциплинарный штраф и пять минут большинства нам", - приводит TSN слова Хольца.

Ответ россиян

По словам Марата Хуснутдинова, забившего победную шайбу в овертайме, у команды нет установки на грязную игру.

"У нас все ребята стараются играть в чистый хоккей. Акцента на грязную игру нет", - приводит "СЭ" слова Хуснутдинова.

Сборная России занимает первое место в группе. Швеция 1 января проведёт игру против США. Победа американцев в овертайме оставит россиян в лидерах, другой результат отправит на второе место.