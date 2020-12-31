Россия нанесла Швеции первое за 14 лет поражение на МЧМ

Сборная России обыграла Швецию в групповом турнире молодёжного чемпионата мира-2021. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

По голу в составе россиян в основное время забили Егор Афанасьев, Родион Амиров и Кирилл Кирсанов. Победу команде на пятой минуте овертайма принёс Марат Хуснутдинов.

Швеция проиграла в групповом турнире МЧМ впервые с 31 декабря 2006 года, когда уступила сборной США. Победная серия шведов завершилась на 55-м матче.

Сборная России занимает первое место в группе, набрав восемь очков. Чтобы остаться лидером, россиян устроит победа США над Швецией в овертайме. Любой другой результат отправит команду на вторую строчку.