Тиньков о российских футболистах: "Выглядят уже получше"

Российский бизнесмен Олег Тиньков высказался о российских футболистах. Ранее он назвал игроков чемпионата РПЛ "обсосами".

"Ну они стали выглядеть, на мой взгляд, чуть получше. Играют так же плохо… Ну если ты смотришь английский чемпионат, потом переключаешь на русский — конечно, становится грустно. Но прически стали поинтереснее, надо отдать им должное", — заявил Тиньков в эфире "Дождя".

После выхода интервью Тинькова со словами об "обсосах" его банк "Тинькофф" заключил спонсорское соглашение с РПЛ. По словам бизнесмена, его личное мнение никак не влияет на решение менеджмента банка.