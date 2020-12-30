Ибрагимович не сможет сыграть против "Ювентуса"

Нападающий "Милана" Златан Ибргимович вряд ли сможет выйти на поле до 18 января. Сегодня швед посетит клубную базу, где будет точно определена дата его возвращения на поле, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Таким образом, Ибрагимович вряд ли сможет выйти на поле в матче Серии А против "Ювентуса". Игра состоится 6 января в 16-м туре.

"Милан" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, набрав 34 очка. Серия возобновится 3 января, когда миланцы сыграют с "Беневенто".

Ибрагимович в этом сезон забил 10 голов в шести матчах чемпионата Италии.