Хоккеист Амиров рассказал о провокациях американцев во время МЧМ

Российский хоккеист Родион Амиров рассказал о грязной игре и провокациях со стороны соперников во время матча МЧМ-2021 против команды США. Игра завершилась победой россиян со счётом 5:3.
По словам Амирова, во время матча американцы постоянно провоцировали. Вместе с тем команда была предупреждена о подобной манере соперника.
"Это могут быть и тычки, и грязные силовые, и слова. Очень часто тебе могут что-то сказать. Это для североамериканцев привычное дело — могут подъехать, что-то сказать", — приводит Sport24 слова Амирова.
Также хоккеист отметил, что на подобные провокации не стоит отвечать. Тренерский штаб учит россиян доказывать свою правоту хорошей игрой.
"Ты такой улыбнулся и поехал дальше. Отвечать им также? Да смысл вступать с ними в этот разговор? Считаю, что мы лучше игрой докажем", — заявил Амиров.
В Нальчике в возрасте 21 года скончался сумоист Джамбулат Хатохов, в 2003 году вошедший в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный ребёнок в мире.