Щербакова рассказала об эмоциях после победы на чемпионате России

Фигуристка Анна Щербакова рассказала о том, какие эмоции испытала после победы на чемпионате России. Девушка отметила, что почувствовала опустошение на следующий день после выступления.

Щербакова в третий раз выиграла чемпионат России. Она набрала 264,10 балла по итогам двух программ.

"На следующий день после произвольной, у меня опустошение внутри, и радостных эмоций почти не осталось. Сегодня я проснулась и не сказать, что была счастлива, рада, нет, ноль эмоций", — приводит "Олимпийский канал" слова Щербаковой.

В этом сезоне Щербакова выиграла также два этапа Кубка России.