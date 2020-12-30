В Италии хотят вакцинировать всех футболистов от коронавируса

Федерация футбола Италии (FIGC) рассмотрит возможность вакцинации всех профессиональных футболистов от коронавируса. За такой шаг выступает также ассоциация игроков (AIC).

По словам главы медицинской комиссии FIGC, в организации не видят альтернативы всеобщему вакцинированию.