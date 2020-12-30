Федерация футбола Италии (FIGC) рассмотрит возможность вакцинации всех профессиональных футболистов от коронавируса. За такой шаг выступает также ассоциация игроков (AIC).
По словам главы медицинской комиссии FIGC, в организации не видят альтернативы всеобщему вакцинированию.
"Принимая во внимание, что мы пережили за последние 10 месяцев, альтернативы действительно нет. Считаю, что было бы неплохо вакцинировать всех профессиональных футболистов", — приводит Football Italia слова Франческо Браконаро.
В Нальчике в возрасте 21 года скончался сумоист Джамбулат Хатохов, в 2003 году вошедший в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный ребёнок в мире.