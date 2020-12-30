Хэмилтон будет посвящён в рыцари

Семикратный чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон будет посвящён в рыцари. Церемония состоится в последний день 2020 года, сообщает Daily Mail.

Решение о присвоении титула Хэмилтону носило спорный характер. Спортсмен не платит налоги в бюджет Великобритании, что является необходимым условием получения государственной награды. Гонщика поместили в реестр иностранцев, которые принесли исключительную пользу королевству.

Хэмилтон стал четвёртым гонщиком, который получит рыцарский титул. Ранее награду получили пилоты "Формулы-1" Джек Брэбхэм, Стирлинг Мосс и Джеки Стюарт.