В Подольске была уничтожена фигура нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы. Неизвестный поджёг фигуру на парковке. Полиция проводит проверку инцидента, сообщает Mash.
Это не первый случай с фигурой Дзюбы в Подольске. В 2019 году её украли две женщины, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Преступницы объяснили свой поступок "одиночеством".
Летом 2020 года над фигурой поиздевались болельщики. Накануне матча "Зенит" — "Спартак" они оторвали голову "Дзюбе".
В Нальчике в возрасте 21 года скончался сумоист Джамбулат Хатохов, в 2003 году вошедший в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный ребёнок в мире.