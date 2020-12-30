В Подольске снова осквернили фигуру Дзюбы

В Подольске была уничтожена фигура нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы. Неизвестный поджёг фигуру на парковке. Полиция проводит проверку инцидента, сообщает Mash.

Это не первый случай с фигурой Дзюбы в Подольске. В 2019 году её украли две женщины, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Преступницы объяснили свой поступок "одиночеством".

Летом 2020 года над фигурой поиздевались болельщики. Накануне матча "Зенит" — "Спартак" они оторвали голову "Дзюбе".