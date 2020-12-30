Олег Тиньков назвал Россию отсталой страной из-за видео с Дзюбой

Банкир Олег Тиньков высказал своё мнение о ситуации вокруг видео интимного содержания с футболистом Артёмом Дзюбой. По словам бизнесмена, эта тема не должна была вызвать такого большого резонанса.

"Я вообще не понял, почему эта тема как-то поднялась, вообще не понял, о чём идёт речь. Думаю, если это перевести хорошо на английский язык и рассказать, они будут в шоке", — приводит "Дождь" слова Тинькова.

Основатель "Тинькофф банка" из-за скандальной ситуации назвал Россию отсталой страной.

"Россия себя опять показала как отсталая страна. Его из сборной выгнали или что-то там. Дикая страна, дети гор!" — заявил Тиньков.

Видео с Дзюбой было опубликовано накануне матчей сборной России в ноябре. Из-за этого футболист пропустил три игры команды, а в "Зените" был лишён капитанской повязки.