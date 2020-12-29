Влашич стал самым дорогим игроком в России

Авторитетный портал Тransfermarkt обновил стоимости футболистов чемпионата России. Самым дорогим игроком стал полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

Стоимость хорвата оценивается в 30 млн евро. Второе место занимает бразилец Малком из "Зенита" — 24 млн. Третье — его товарищ по команде Сердар Азмун, который стоит 23 млн.

Самый дорогой российский футболист по стоимости — защитник ЦСКА Марио Фернандес, который оценивается в 18 млн.

Стоимость игроков РПЛ по версии Тransfermarkt