Влашич стал самым дорогим игроком в России

Авторитетный портал Тransfermarkt обновил стоимости футболистов чемпионата России. Самым дорогим игроком стал полузащитник ЦСКА Никола Влашич.
Стоимость хорвата оценивается в 30 млн евро. Второе место занимает бразилец Малком из "Зенита" — 24 млн. Третье — его товарищ по команде Сердар Азмун, который стоит 23 млн.
Самый дорогой российский футболист по стоимости — защитник ЦСКА Марио Фернандес, который оценивается в 18 млн.
В Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) отреагировали на информацию СМИ о переносе чемпионата мира-2021 из Минска.