Гинер назвал две задачи для Гончаренко

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о том, какие задачи стоят перед тренерским штабом Виктора Гончаренко на вторую часть сезона. Ранее клуб покинули помощники главного тренера Виктор Онопко и Сергей Овчинников.

По слова Гинера, задачи на сезон остались прежними — попасть в зону Лиги чемпионов и выиграть Кубок России.

"Задачи прежние — попасть в зону Лиги чемпионов и постараться завоевать Кубок России", — приводит bobsoccer. ru слова Гинера.

По итогам сезона в групповой этап Лиги чемпионов попадёт чемпион России, вице-чемпион сыграет в квалификации. ЦСКА на данный момент занимает второе место в турнирной таблице с отставанием от лидера в четыре очка.

В Кубке России ЦСКА сыграет на своём поле против "СКА-Хабаровск". Матч 1/8 финала состоится 20 или 21 февраля.