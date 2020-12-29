Президент IIHF Фазель назначил встречу Лукашенко

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель запланировал встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. На совещании обсудят вопрос подготовки к Чемпионату мира-2021, который собирались провести в Минске и Риге.

Фазель заявил, что приедет в Минск после Рождества. По словам главы IIHF, он сделает всё возможное, чтобы чемпионат мира состоялся в Белоруссии.

"Это будет после 7 января. Визит запланирован, и он состоится, на 100% в этом уверен. Я встречусь с Александром Лукашенко, и мы обсудим складывающуюся ситуацию", — приводит РИА "Новости" слова Фазеля.

Ранее сообщалось, что IIHF окончательно решила перенести турнир из Белоруссии, но оставить среди хозяев Латвию. Организация якобы ищет новое место проведения. Среди кандидатов рассматриваются Прага и Братислава.