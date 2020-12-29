Гинер объяснил уход Овчинникова и Онопко из ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал уход из тренерского штаба команды Сергея Овчинникова и Виктора Онопко. Со специалистами, которые продолжительное время работали в клубе, не были продлены контракты.

По словам Гинера, в клубе благодарны Овчинникову и Онопко за работу, а других изменений не планируется.

"Такова жизнь. Мы благодарны Овчинникову и Онопко за работу и желаем удачи в дальнейшей карьере. Других изменений не планируется", — приводит bobsoccer. ru слова Гинера.

Овчинников работал в ЦСКА с 2014 года, Онопко — с 2009.