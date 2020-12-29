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Овчинников и Онопко ушли из ЦСКА

Спорт » Командные виды » Футбол

ЦСКА объявил об уходе тренеров Сергея Овчинникова и Виктора Онопко. Клуб решил не продлевать контракты специалистов, которые завершились в конце этого года.

Армейцы поблагодарили тренеров за работу. Овчинников сотрудничал с ЦСКА с 2014 года, Онопко — с 2009.

"В связи с истечением срока контрактов клуб покинули Сергей Овчинников и Виктор Онопко", — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Армейцы после 19-ти туров занимают второе место в РПЛ. Команда отстаёт от лидирующего "Зенита" на четыре очка.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Надежда Яковлева
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