"ПСЖ" объявил об увольнении главного тренера Тухеля

"ПСЖ" объявил об отставке Томаса Тухеля с поста главного тренера команды. Руководство приняло решение после анализа "спортивной ситуации", сообщает пресс-служба клуба.

Тухель возглавлял "ПСЖ" с 2018 года. Под его руководством команда дважды стала чемпионом Франции, а также вышла в Лигу чемпионов.

Имя нового тренера пока неизвестно.

"ПСЖ" в этом сезоне занимает третье место в Лиге с отставанием от лидера в одно очко. Чемпионат возобновится 6 января, парижане сыграют на выезде с "Сент-Этьеном".