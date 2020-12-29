Футболист "Сивасспора" показал арбитру телефон и был удалён с поля

В матче чемпионата Турции между "Бешикташем" и "Сивасспором" произошёл неординарный эпизод. Игрок гостей Хакан Арслан был удалён с поля после того, как показал арбитру телефон.
Арслан нашёл видео одного из спорных моментов и попытался доказать арбитру его неправоту. Судья был непреклонен и показал футболисту сразу две жёлтые карточки.
Полузащитник бросил телефон на газон и ушёл в подтрибунное помещение.
В итоге "Сивасспор" проиграл со счётом 0:3. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице.
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