Стал известен состав сборной России на "Тур де Ски"
Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам определился с составом команды на "Тур де Ски". Гонки пройдут в Швейцарии и Италии с 1 по 10 января.
В состав сборной России попали десять лыжников и девять лыжниц.
Состав сборной России по лыжным гонкам
Мужчины
- Евгений Белов.
- Александр Большунов.
- Андрей Мельниченко.
- Глеб Ретивых,.
- Илья Семиков.
- Денис Спицов.
- Артем Мальцев.
- Александр Терентьев.
- Алексей Червоткин.
- Иван Якимушкин.
Женщины
- Алиса Жамбалова.
- Анна Жеребятьева.
- Яна Кирпиченко.
- Христина Мацокина.
- Наталья Непряева.
- Анна Нечаевская.
- Татьяна Сорина.
- Юлия Ступак.
- Анастасия Фалеева.
Расписание "Тур де Ски"
- 1 января. Спринт, свободны стиль.
- 2 января. Масс-старт, классика.
- 3 января. Гонка преследования.
- 5 января. Индивидуальная гонка.
- 6 января. Гонка преследования.
- 8 января. Масс-старт, классика.
- 9 января. Спринт, классика.
- 10 января. Масс-старт, свободный стиль.