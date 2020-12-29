Стал известен состав сборной России на "Тур де Ски"

Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам определился с составом команды на "Тур де Ски". Гонки пройдут в Швейцарии и Италии с 1 по 10 января.

В состав сборной России попали десять лыжников и девять лыжниц.

Состав сборной России по лыжным гонкам

Мужчины

Евгений Белов.

Александр Большунов.

Андрей Мельниченко.

Глеб Ретивых,.

Илья Семиков.

Денис Спицов.

Артем Мальцев.

Александр Терентьев.

Алексей Червоткин.

Иван Якимушкин.

Женщины

Алиса Жамбалова.

Анна Жеребятьева.

Яна Кирпиченко.

Христина Мацокина.

Наталья Непряева.

Анна Нечаевская.

Татьяна Сорина.

Юлия Ступак.

Анастасия Фалеева.

Расписание "Тур де Ски"