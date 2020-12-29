Шведы перед матчем с Россией продлили невероятную серию на МЧМ

Молодёжная сборная Швеции по хоккею продлила свою победную серию в рамках МЧМ-2020. Команда обыграла Австрию со счётом 4:0.

Тем самым победная серия сборной Швеции в матчах группового турнира МЧМ теперь составляет 54 матча. В последний раз шведы проигрывали 31 декабря 2006 года сборной США (2:3 в овертайме).

Прервать победную серию шведов может сборная России. Матч между командами состоится 31 декабря. За день до этого россияне сыграют против Австрии.

Плей-офф для сборной Швеции складывается не так удачно. Команда за это время выиграла только один турнир.