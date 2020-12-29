Елисеев и Павлова прокомментировали победу в Рождественской гонке

Российские биатлонисты Евгения Павлова и Матвей Елисеев рассказали о своих эмоциях после победы в "Рождественской гонке". Россияне на дистанции опередили немецкую пару Франциски Пройсс и Симона Шемппа.

"Для нас это большой сюрприз. Нам удалось отработать несколько рубежей на ноль, что тоже очень здорово. Было очень трудно, тут сложная погода, свежий снег. Ветер постоянно менялся на рубеже", — заявил Елисеев в эфире "Матч ТВ".

По словам Павловой, ей непривычно было участвовать в таких гонках. Биатлонистка поблагодарила партнёра за хорошую стрельбу.