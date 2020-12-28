14-летний россиянин подписал контракт с командой "Формулы-4"

Российский 14-летний гонщик Никита Бердин в 2021 году будет выступать в серии "Формулы-4", сообщает пресс-служба Formula Scout.
Партнёрами Бедрина по команде будут Матиас Зазгета из Перу, Дилано Вант из Голландии и Тасанопул Интрафуваск из Таиланда.
"Мы надеемся на тесное сотрудничество с Никитой, чтобы помочь ему перейти в гонки на машинах с открытыми колёсами", — приводит слова Руководителя команды Кевина Дэя Formula Scout.
Напомним, ранее Бедрин был претендентом на попадание в Академию "Феррари".
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