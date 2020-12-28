Тарасенко ответил на критику о помощи американским детям

Российский хоккеист "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко рассказал, почему помогает детям. Недавно игрок сделал перевод в размере 3 тыс. долларов молодому хоккеисту из США, который разбил голову.

По словам Тарасенко, он нередко делает подобные поступки, но не афиширует свои благотворительные акции. Также хоккеист отметил, что не понимает, почему его критикуют из-за помощи американским детям.