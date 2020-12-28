Тарасенко ответил на критику о помощи американским детям

Российский хоккеист "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко рассказал, почему помогает детям. Недавно игрок сделал перевод в размере 3 тыс. долларов молодому хоккеисту из США, который разбил голову.
По словам Тарасенко, он нередко делает подобные поступки, но не афиширует свои благотворительные акции. Также хоккеист отметил, что не понимает, почему его критикуют из-за помощи американским детям.
"Для меня странно читать комментарии, что раз я из России, лучше бы помог русским детям. Считаю, это неправильно. У детских болезней нет национальности. Для нас нет разницы, откуда родом человек, если он нуждается в помощи", — приводит Sport24 слова Тарасенко.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу сообщил, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за Вторую мировую войну.