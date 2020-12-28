Футболист Дмитрий Тарасов рассказал о том, как относится к ежегодной акции "Ёлка желаний". Участие в ней принимают политики и известные личности.
Ранее президент России Владимир Путин исполнил желание мальчика из Челябинска, сыграв с ним в хоккей на Красной площади.
"Все эти акции проводятся не просто так и которой год принимает в них участие и наш президент. Я горжусь человеческими качествами Владимира Владимировича", - написал Тарасов в Instagram.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу сообщил, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за Вторую мировую войну.