Тарасов гордится человеческими качествами Путина

Футболист Дмитрий Тарасов рассказал о том, как относится к ежегодной акции "Ёлка желаний". Участие в ней принимают политики и известные личности.

Ранее президент России Владимир Путин исполнил желание мальчика из Челябинска, сыграв с ним в хоккей на Красной площади.