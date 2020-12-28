Украинский футболист получил минимальное наказание за массовое ДТП

Районный суд в Харькове обязал 25-летнего футболиста команды "Металлист-1925" Дмитрия Кравченко выплатить штраф в размере 340 гривен (около 900 рублей), а также судебный сбор 420 гривен.

В октябре Кравченко в состоянии алкогольного опьянения устроил массовое ДТП. Концентрация алкоголя в крови превысила девять раз допустимую норму.

Суд признал футболиста виновным в совершении ДТП, но не учёл, что оно было совершено под воздействием алкоголя. Кравченко получил минимальное наказание, которое возможно по украинскому законодательству.